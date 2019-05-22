قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق أول محمد حمدان دلقو حميدتي؛ أن المجلس غير طامع في السلطة ولكنه سيظل الضامن لانتقالها عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أنه لا حل لمشاكل البلاد إلا عبر الحوار بين السودانيين.
وسجل حميدتي اليوم الأربعاء زيارة لسجن كوبر؛ وجه خلالها بحصر النزلاء فى جميع سجون البلاد وتصنيف قضاياهم للعمل على حلها؛ كما أطلق سراح 300 نزيل ونزيلة من الغارمين.
ودعا حميدتي قوات الشرطة للانتشار الميداني وأن يكون ضباط الشرطة فى وسط قواتهم فى الميدان لترسيخ روح العمل الميداني.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري إن المسؤولية التي يتولونها تحتم عليهم الإنصاف والعدل وحل قضايا البسطاء.
ودعا الجميع إلى التكاتف لإخراج البلاد إلى بر الأمان من خلال المساواة بين المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: المجلس العسكري الضامن لنقل السلطة لانتخابات حرة ونزيهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.