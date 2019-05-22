حميدتي: المجلس العسكري الضامن لنقل السلطة لانتخابات حرة ونزيهة

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق أول محمد حمدان دلقو حميدتي؛ أن المجلس غير طامع في السلطة ولكنه سيظل الضامن لانتقالها عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أنه لا حل لمشاكل البلاد إلا عبر الحوار بين السودانيين.

وسجل حميدتي اليوم الأربعاء زيارة لسجن كوبر؛ وجه خلالها بحصر النزلاء فى جميع سجون البلاد وتصنيف قضاياهم للعمل على حلها؛ كما أطلق سراح 300 نزيل ونزيلة من الغارمين.

ودعا حميدتي قوات الشرطة للانتشار الميداني وأن يكون ضباط الشرطة فى وسط قواتهم فى الميدان لترسيخ روح العمل الميداني.

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وقال نائب رئيس المجلس العسكري إن المسؤولية التي يتولونها تحتم عليهم الإنصاف والعدل وحل قضايا البسطاء.

ودعا الجميع إلى التكاتف لإخراج البلاد إلى بر الأمان من خلال المساواة بين المواطنين.