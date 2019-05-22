وأضاف في بيان نشره مكتبه أن "العراق يمارس جهدا نوعيا للمساهمة في التخفيف من حدة التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير، وسيكون أول وأكثر المتضررين من بين دول المنطقة، فيما لو تطورت الأزمة ووصلت إلى الحرب".
وأشار الحكيم إلى ضرورة "العمل الجاد على منع وقوع الحرب، واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنيب العراق مضاعفات هذا التصعيد".
وأعلن رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، عن إرسال بلاده قريبا وفدين إلى طهران وواشنطن بهدف محاولة احتواء التوتر بين الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم محذرا: العراق أول وأكثر المتضررين من الحرب الأمريكية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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