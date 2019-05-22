مصر.. إحالة أوراق 6 متهمين في قضية لجان المقاومة الشعبية إلى المفتي

ونظرت المحكمة في قضية 70 متهما بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص، بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا عصابة "لجنة المقاومة الشعبية في ناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وانضم المتهمون الستة للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتلوا بعض الأشخاص لتعاونهم مع الأمن.
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