مصرع فتاتين غرقا قبالة توتي….

الخليج 365:

لقيت فتاتين”ثائرتين” مصرعهما غرقًا في مياه النيل ببيتش توتي بالخرطوم.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ الفتاتين كانتا ترابطان بمحيط القيادة العامة للقوات المسلّحة للمشاركة في الاعتصام.

وأضافت الصحيفة أنّهما ذهبتا إلى بيتش توتي للنزهة إلا أنهما غاصتا في منطقة عميقة وفارقتا الحياة غرقًا. المادة السابقة (لا) للتمديد للزلفاني!!.. بقلم عبد الله أبو وائل المقالة القادمة السجن والغرامة لمنتحل صفة ضابط بالقيادة العامة…

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