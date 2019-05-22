الماسورة بتشخر ومحمد عثمان بيدفق !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* كثير من الإحباط يصيب الشعب السوداني عقب كل فشل في الاتفاق ما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ..
* يعيش الشعب على أعصابه قبل كل جلسة تفاوض ..
* ويصاب الشعب بحزن عقب كل تفاوض ..
* وما بين الترقب والقلق والإحباط يبقى الأكيد المؤكد أن هذا الفراغ ليس من الصالح ..
* المماطلة و(قوة الرأس) نتائجها ستكون كارثية ..
* بلدنا في حالة التهاب واحتقان كبير ولذلك (تليين المواقف والمرونة في التفاوض) هي الأهم في هذا التوقيت الصعب ..
* ليس هنالك خاسر ..
* الكل منتصر ولا أظن أن هنالك نصر أكبر من سقوط النظام ..
* سقوط النظام هو الإنجاز الأكبر على الإطلاق ومن بعد ذلك نتفق ونضع السودان وسلامة السودان في قمة الأولويات ..
* نراعي مصلحة الوطن قبل مصلحتنا وقبل مصلحة الدول التي تحشر أنفها الآن ..
* شعب أسقط نظام عمره (30) عاماً، لا خوف عليه ولا خوف منه ..
* وربنا يسهل القواسي إن شاء الله ..
* تجتهد أندية الذيلية بالدوري الممتاز من أجل إلغاء بطولة الدوري لدواعي أمنية ..
* صحيح أن الأمور لا تبدو مثالية ولكنها ليس بالسوء الذي يلغي البطولة لا سيما بعد عودة الشرطة للشارع .
* يجب أن يعود الدوري وفق معالجات أفضلها أن تلعب جميع المباريات بالخرطوم.
* نقول ذلك لأن إلغاء الدوري تترتب عليه تفاصيل مستقبلية لها علاقة بتمثيل السودان خارجياً في العام القادم أو كما قال شداد.
* صحيح أن (الحصة وطن) ولكن استمرار الدوري من مصلحة الوطن أيضاً.
* لا نخاف من بورسعيد في الخرطوم لأن الشعب السوداني أذكى من غيره.
* ذكاء الشعب السوداني تجسد من خلال هذه الثورة التي نطق بها العالم أجمع ولم يزل.
* نراهن على ذكاء وسلمية الشعب السوداني فهو قادر على تجاوز هذه المرحلة بهدوء.
* وفي النهاية الجاية من الله بتصيب.
* يبدو أن المذيع محمد عثمان قد تفرغ تماما ليصبح (ضيف) على كل القنوات وفي كل الأوقات.
* بقى شغال ضيف.
* محمد عثمان مذيع جيد وقد أصاب نجاح نسبي خلال الفترة الماضية ولكن ..
* ولكن تجربته لا تؤهله بأن يكون ضيف على القنوات والإذاعات وبهذه الكثافة .
* الناس تقبلت محمد كمذيع جيد ومحاور مميز ولذلك عليه أن يركز على ذلك فهو لا يملك جديد حتى تتم فيه محاورته وبهذه الكثافة ..
* في النهاية محمد عثمان لا هو عمر الجزلي ولا هو سعد الدين ولا هو حمدي بدر الدين ..
* نتمنى من أبو حميد أن يقلل ظهوره كضيف وأن يقضي فترة استراحته في المشاهدة والإطلاع .
* وبعدين حكاية قصتك مع سودانية 24 دي بالجد بقت كتيرة ومسيخة .
* وغايتو جنس غايتو.
* حتى وقت قريب كانت (الماسورة) بتشخر لما الموية تكون قاطعة.
* الآن الماسورة اعتزلت حتى الشخير ..
* العطش في الخرطوم جريمة يجب أن يتم الحساب فيها.
* لا منطقي ولا معقول أن تحتضن الخرطوم (نيلين) ومع ذلك الخرطوم عطشانة.
* تفعيل سلاح المحاسبة يجب أن يكون من أهم أولويات المرحلة القادمة.
* الناس شايفة النيل جاري ومع ذلك عطشانين.
* الصعب شنو يعني؟
* معقولة لا يوجد مهندس رشيد يحل مشكلة الموية في الخرطوم؟
* عيب وعيب كبير .
* أزمة الموية إذا كانت بفعل فاعل يجب أن يتم القبض على (الفاعل ونائب الفاعل).
* فضيحة وغباء أن يرقد النيل في الخرطوم والناس عطشانة .
* فضيحة والله .
* والفضيحة ممكن تبقى كارثة إذا لم يتم تدارك الموقف .
* نسينا منظر الموية وهي طالعة من الحنفية .
* وأسوأ من هذا أن الناس تدفع فاتورة الموية (الما في أصلاً) .
* توقفت الموية في كثير من الأحياء قبل ثلاثة أشهر ومع ذلك أنت مجبور على دفع فاتورة الموية مقرونة بالكهرباء .
* هذا ظلم وحرام وأكل لأموال الناس بالباطل .
* ودعوة المظلم لا يحجبها عن الله شيء ..
* والدنيا رمضان ..
* ورمضان مسخن ..
* ودخل العضم ..
* ويا الله مطرة ..
* ويا الله بطيخة ..
* عالجوا مشكلة الموية وتفقدوا الأحياء الطرفية فما يحدث أكبر من التصور ..
* العطش كافر مثله ومثل الجوع ..
* والقصة ما مستحملة عطش ..
* حاسبوهم وأدخلوا المقصرين السجون ..
* هيئة المياه تحتاج لغربلة تقيلة ..
* غربلة ومحاسبة وتفتيش دقيق ..
* حاجة تكسف ..
* السذاجة هي أن تقوم الشركات والمصانع والبنوك بالإعلان في القنوات بينما لا أحد يشاهد القنوات في الوقت الراهن .
* أهل القنوات ما عندهم شغلة والبيعلن في القنوات برضو ما عندو شغلة ..
* اليوم 17 رمضان ومع ذلك معظم الناس لا تعلم ما إذا كان برنامج أغاني وأغاني شغال أم لا ..
* أغاني وأغاني ناهيك عن بقية البرامج الهايفة في باقي القنوات الهزيلة ..
* الكيمان اتفرزت والناس بقت واعية وتاني ما في زول بيخم ليهو زول ..
* زمن الاستنكاح والاستهبال والعبط انتهى ..
* ودعنا عهد العبط ومع ذلك هم يتعابطون ..
* وغايتو الله يكفينا شر (المصدي) اللمعتو الأيام ..
* ونركب صافنات ونجيبه (كنداكية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية ..
* و..و..
* والله في ..
كانت هذه تفاصيل خبر الماسورة بتشخر ومحمد عثمان بيدفق !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.