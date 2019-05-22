الماسورة بتشخر ومحمد عثمان بيدفق !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* كثير من الإحباط يصيب الشعب السوداني عقب كل فشل في الاتفاق ما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ..

* يعيش الشعب على أعصابه قبل كل جلسة تفاوض ..

* ويصاب الشعب بحزن عقب كل تفاوض ..

* وما بين الترقب والقلق والإحباط يبقى الأكيد المؤكد أن هذا الفراغ ليس من الصالح ..

* المماطلة و(قوة الرأس) نتائجها ستكون كارثية ..

* بلدنا في حالة التهاب واحتقان كبير ولذلك (تليين المواقف والمرونة في التفاوض) هي الأهم في هذا التوقيت الصعب ..

* ليس هنالك خاسر ..

* الكل منتصر ولا أظن أن هنالك نصر أكبر من سقوط النظام ..

* سقوط النظام هو الإنجاز الأكبر على الإطلاق ومن بعد ذلك نتفق ونضع السودان وسلامة السودان في قمة الأولويات ..

* نراعي مصلحة الوطن قبل مصلحتنا وقبل مصلحة الدول التي تحشر أنفها الآن ..

* شعب أسقط نظام عمره (30) عاماً، لا خوف عليه ولا خوف منه ..

* وربنا يسهل القواسي إن شاء الله ..

* تجتهد أندية الذيلية بالدوري الممتاز من أجل إلغاء بطولة الدوري لدواعي أمنية ..

* صحيح أن الأمور لا تبدو مثالية ولكنها ليس بالسوء الذي يلغي البطولة لا سيما بعد عودة الشرطة للشارع .

* يجب أن يعود الدوري وفق معالجات أفضلها أن تلعب جميع المباريات بالخرطوم.

* نقول ذلك لأن إلغاء الدوري تترتب عليه تفاصيل مستقبلية لها علاقة بتمثيل السودان خارجياً في العام القادم أو كما قال شداد.

* صحيح أن (الحصة وطن) ولكن استمرار الدوري من مصلحة الوطن أيضاً.

* لا نخاف من بورسعيد في الخرطوم لأن الشعب السوداني أذكى من غيره.

* ذكاء الشعب السوداني تجسد من خلال هذه الثورة التي نطق بها العالم أجمع ولم يزل.

* نراهن على ذكاء وسلمية الشعب السوداني فهو قادر على تجاوز هذه المرحلة بهدوء.

* وفي النهاية الجاية من الله بتصيب.

* يبدو أن المذيع محمد عثمان قد تفرغ تماما ليصبح (ضيف) على كل القنوات وفي كل الأوقات.

* بقى شغال ضيف.

* محمد عثمان مذيع جيد وقد أصاب نجاح نسبي خلال الفترة الماضية ولكن ..

* ولكن تجربته لا تؤهله بأن يكون ضيف على القنوات والإذاعات وبهذه الكثافة .

* الناس تقبلت محمد كمذيع جيد ومحاور مميز ولذلك عليه أن يركز على ذلك فهو لا يملك جديد حتى تتم فيه محاورته وبهذه الكثافة ..

* في النهاية محمد عثمان لا هو عمر الجزلي ولا هو سعد الدين ولا هو حمدي بدر الدين ..

* نتمنى من أبو حميد أن يقلل ظهوره كضيف وأن يقضي فترة استراحته في المشاهدة والإطلاع .

* وبعدين حكاية قصتك مع سودانية 24 دي بالجد بقت كتيرة ومسيخة .

* وغايتو جنس غايتو.

* حتى وقت قريب كانت (الماسورة) بتشخر لما الموية تكون قاطعة.

* الآن الماسورة اعتزلت حتى الشخير ..

* العطش في الخرطوم جريمة يجب أن يتم الحساب فيها.

* لا منطقي ولا معقول أن تحتضن الخرطوم (نيلين) ومع ذلك الخرطوم عطشانة.

* تفعيل سلاح المحاسبة يجب أن يكون من أهم أولويات المرحلة القادمة.

* الناس شايفة النيل جاري ومع ذلك عطشانين.

* الصعب شنو يعني؟

* معقولة لا يوجد مهندس رشيد يحل مشكلة الموية في الخرطوم؟

* عيب وعيب كبير .

* أزمة الموية إذا كانت بفعل فاعل يجب أن يتم القبض على (الفاعل ونائب الفاعل).

* فضيحة وغباء أن يرقد النيل في الخرطوم والناس عطشانة .

* فضيحة والله .

* والفضيحة ممكن تبقى كارثة إذا لم يتم تدارك الموقف .

* نسينا منظر الموية وهي طالعة من الحنفية .

* وأسوأ من هذا أن الناس تدفع فاتورة الموية (الما في أصلاً) .

* توقفت الموية في كثير من الأحياء قبل ثلاثة أشهر ومع ذلك أنت مجبور على دفع فاتورة الموية مقرونة بالكهرباء .

* هذا ظلم وحرام وأكل لأموال الناس بالباطل .

* ودعوة المظلم لا يحجبها عن الله شيء ..

* والدنيا رمضان ..

* ورمضان مسخن ..

* ودخل العضم ..

* ويا الله مطرة ..

* ويا الله بطيخة ..

* عالجوا مشكلة الموية وتفقدوا الأحياء الطرفية فما يحدث أكبر من التصور ..

* العطش كافر مثله ومثل الجوع ..

* والقصة ما مستحملة عطش ..

* حاسبوهم وأدخلوا المقصرين السجون ..

* هيئة المياه تحتاج لغربلة تقيلة ..

* غربلة ومحاسبة وتفتيش دقيق ..

* حاجة تكسف ..

* السذاجة هي أن تقوم الشركات والمصانع والبنوك بالإعلان في القنوات بينما لا أحد يشاهد القنوات في الوقت الراهن .

* أهل القنوات ما عندهم شغلة والبيعلن في القنوات برضو ما عندو شغلة ..

* اليوم 17 رمضان ومع ذلك معظم الناس لا تعلم ما إذا كان برنامج أغاني وأغاني شغال أم لا ..

* أغاني وأغاني ناهيك عن بقية البرامج الهايفة في باقي القنوات الهزيلة ..

* الكيمان اتفرزت والناس بقت واعية وتاني ما في زول بيخم ليهو زول ..

* زمن الاستنكاح والاستهبال والعبط انتهى ..

* ودعنا عهد العبط ومع ذلك هم يتعابطون ..

* وغايتو الله يكفينا شر (المصدي) اللمعتو الأيام ..

* ونركب صافنات ونجيبه (كنداكية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية ..

* و..و..

* والله في ..