المرض ببقي كرونك.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*اهمال العلاج بخلي المرض يعشعش ويتمكن ويستحيل عندها العلاج

*واطالة امد التفاوض هي اهمال لامراض البلد التي بدأت تستفحل من جديد

*فسرطان الفساد يضرب كل يوم منطقة جديدة من جسد الوطن المتهالك

*واطالة امد التفاوض بتقلل من كيماوي الثورة التي جاءت لتحارب الفساد

*فها هي الحسابات التي تم تجميدها حرة طليقة

*وهاهم المفسدون ينعمون بحرية التنقل والتعبير والافطارات الجماعية

*وهاهو انين الوطن يشق عنان السماء

*ايها الناس

*ان امراض الوطن التي جاءت الثورة لعلاجها

*وبعد ان استجابت للعلاج وانكسرت شوكتها التي نخرت جسد الوطن سنينا طويلة

*هاهي تقوي من جديد في ظل اهمال جرعات العلاج وانتظامها

*بسبب المماطلة في التوافق والاتفاق

*ولو كنا اعددنا جيدا لخطوات مابعد تحقق هدف الثورة

*لما دخلنا في ماولجنا فيه من مشكلات

*فالانسان الذي ينشد التغيير يحدد ويجهز البديل اولا

*ممكن يكون الدولاب قبيح

*ويجب تغييره

*لكن الاقبح هو شيل الدولاب ثم التفكير في البديل

*حايظهر الحائط الشين الذي كان يتواري خلف الدولاب القبيح

*فالعبرة ليست في التبديل بقدرما هي في البديل

*فماذا تبدل بعد الثورة غير صابنها في القيادة والبشير صابيها في كوبر

*وهل كان هذا كله هدف الثورة؟

*ياتجمع قوي الحرية

*اين موقع الحركات المسلحة صاحبة الاتفاقات الثنائية مع نظام البشير من التفاوض؟

*يا مجلسنا العسكري

*اين موقع الشباب الصابيها من تمسككم بالسلطة؟؟؟

*واين ممارستكم لتلك السلطة في ظل الحرية والعنجهيه التي ينعم بها منسوبو النظام البائد؟

*امس قاعد جمب الباب

*جن اتنين بكاسي امن

*مليانات امنجية يجلسون بعنجهية وكأن الثورة قد صنعوها هم

*اين حقنا من تلك الفئة المغرورة؟

*يامجلسنا العسكري

*شغلتونا طوابير

*كلما قال التعلمجي

*تقدم بالشمال معتدااال مارش

*مع مي مع

*ويمشي الطابور خطوات للامام

*نسمع عبارة كما كنت

*لتعيدونا بها للمربع الأول

*وتشبكونا خش الحزية وامرق من الحزية

*حقيقة انا ود عساكر

*والدي رحمة الله عليه كان ضابط بالقوات المسلحة

*وعمي كذلك

*وخيلاني تلاته

*وجدي

*لكن للامانة ماشفنا منهم حركات جيش زي دي

*لذا كنت مغرم بالجيش

*وكنت احد اعمدت الكديت بالمدرسة

*لما جينا سنة تالته

*كانت كل الرتب الكبيرة في المدرسة في فصلنا

*كنا المجلس العسكري للمدرسة

*لكن مادامت لينا

*لانها مابتدوم

*مشينا الجامعة بقينا برالمة بدل سناير في الكديت

*المهم

*ايام كنا في الكديت

*كنا مغرمين بنكات الجياشة

*فرصة اقول ليكم جزء منها

*ليس استخفافا بالجيش لاني ود عساكر

*ولكن تخفيفا لملل انتظار نتائج المفاوضات

*طبعا تعلمجية الكديت هم صولات معاش

*والتحية والاحترام لمعلمنا الصول محمد علي الشايقي وعمنا صول الطيب

*المهم

*قال ليك في طابور كديت

*الصول قال كلك ارفع كراعك اليمين زاوية قائمة

*قام الصول جا عاين للطابور بالسايد الشمال عشان يشوف كل الارجل الشمال علي الارض

*لقي واحد رافع كراعو الشمال

*في ناس شتر بالطبيعة

*الارجل الشمال كلها علي الارض الا واحده

*الصول قال

*ده منو الرافع كرعينو الاتنين ده

*لذا اوصي تجمع قوي الحرية يكونوا دقيقين ومايرفعوا كرعينهم الاتنين

*نكتة تانية

*قال ليك في واحد من معسكرات الخدمة الوطنية

*التعلمجي جمع الدفعة في طابور الساعة اتنين صباحا

*ماعندو اي حاجة

*بس هفت ليهو يشغلهم طابور

*اييينتباه

*كلك خلي بالك

*لما تكون واقف انتباه ماتتكلم كلو كلو

*وماتتحرك لو ادوك طلقة

*مفهوم؟

*الطابور كلو سكت سااااي

*طبعا واقفين انتباه

*التعلمجي قال ليهم

*صفا

*ايييينتباه

*طابور صفا

*ايييينتباه

*فيكم زول من القضارف؟

*الجماعه سكتوا سااااي

*واقفين اينتباه عاد

*مافيكم زول من القضارف؟

*طيب فيكم زول شاف القضارف؟

*صمت رهيب

*ماواقفين اينتباه

*طيب فيكم ووب بعرف زول من القضارف؟

*زول رد مافي

*طيب فيكم زول سمع بالقضارف؟

*زول رد مافي

*عمك خلاهم واقفين اينتباه ومشي نام

*يردوا وووب

*يسكتوا وووب

*عشان كده ياناس التجمع كان جابوا ليكم سيرة القضارف معناها دايرين يشغلوكم طابور

*كان سمعتوا سيرة القضارف

*قوموا لثورتكم يرحمكم الله

*المهم

*من نكات الجيش

*نحكي نكته حصلت في الجيش التشادي

*قالوا جات برقية لي معسكر بتقول في والد مجند اسمو عدنان اتوفي

*قالوا للصول كلم عدنان براحة

*الصول جمع الطابور وقال ليهم

*الابوهو حي خطوة للامام مارش

*الجماعة طلعوا الخطوة ومعاهم عدنان طبعا

*الصول قال ليهو عدنان انت ارجع

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*فيكم زول من القضارف؟

*طيب فيكم زول بعرف زول من القضارف؟

*طيب فيكم زول شاف القضارف؟

*طيب فيكم زول سمع بالقضارف؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال نحمد الله لا شفنا لاسمعنا لامشينا القضارف

والي لقاء

سلك