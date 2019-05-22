المرض ببقي كرونك.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*اهمال العلاج بخلي المرض يعشعش ويتمكن ويستحيل عندها العلاج
*واطالة امد التفاوض هي اهمال لامراض البلد التي بدأت تستفحل من جديد
*فسرطان الفساد يضرب كل يوم منطقة جديدة من جسد الوطن المتهالك
*واطالة امد التفاوض بتقلل من كيماوي الثورة التي جاءت لتحارب الفساد
*فها هي الحسابات التي تم تجميدها حرة طليقة
*وهاهم المفسدون ينعمون بحرية التنقل والتعبير والافطارات الجماعية
*وهاهو انين الوطن يشق عنان السماء
*ايها الناس
*ان امراض الوطن التي جاءت الثورة لعلاجها
*وبعد ان استجابت للعلاج وانكسرت شوكتها التي نخرت جسد الوطن سنينا طويلة
*هاهي تقوي من جديد في ظل اهمال جرعات العلاج وانتظامها
*بسبب المماطلة في التوافق والاتفاق
*ولو كنا اعددنا جيدا لخطوات مابعد تحقق هدف الثورة
*لما دخلنا في ماولجنا فيه من مشكلات
*فالانسان الذي ينشد التغيير يحدد ويجهز البديل اولا
*ممكن يكون الدولاب قبيح
*ويجب تغييره
*لكن الاقبح هو شيل الدولاب ثم التفكير في البديل
*حايظهر الحائط الشين الذي كان يتواري خلف الدولاب القبيح
*فالعبرة ليست في التبديل بقدرما هي في البديل
*فماذا تبدل بعد الثورة غير صابنها في القيادة والبشير صابيها في كوبر
*وهل كان هذا كله هدف الثورة؟
*ياتجمع قوي الحرية
*اين موقع الحركات المسلحة صاحبة الاتفاقات الثنائية مع نظام البشير من التفاوض؟
*يا مجلسنا العسكري
*اين موقع الشباب الصابيها من تمسككم بالسلطة؟؟؟
*واين ممارستكم لتلك السلطة في ظل الحرية والعنجهيه التي ينعم بها منسوبو النظام البائد؟
*امس قاعد جمب الباب
*جن اتنين بكاسي امن
*مليانات امنجية يجلسون بعنجهية وكأن الثورة قد صنعوها هم
*اين حقنا من تلك الفئة المغرورة؟
*يامجلسنا العسكري
*شغلتونا طوابير
*كلما قال التعلمجي
*تقدم بالشمال معتدااال مارش
*مع مي مع
*ويمشي الطابور خطوات للامام
*نسمع عبارة كما كنت
*لتعيدونا بها للمربع الأول
*وتشبكونا خش الحزية وامرق من الحزية
*حقيقة انا ود عساكر
*والدي رحمة الله عليه كان ضابط بالقوات المسلحة
*وعمي كذلك
*وخيلاني تلاته
*وجدي
*لكن للامانة ماشفنا منهم حركات جيش زي دي
*لذا كنت مغرم بالجيش
*وكنت احد اعمدت الكديت بالمدرسة
*لما جينا سنة تالته
*كانت كل الرتب الكبيرة في المدرسة في فصلنا
*كنا المجلس العسكري للمدرسة
*لكن مادامت لينا
*لانها مابتدوم
*مشينا الجامعة بقينا برالمة بدل سناير في الكديت
*المهم
*ايام كنا في الكديت
*كنا مغرمين بنكات الجياشة
*فرصة اقول ليكم جزء منها
*ليس استخفافا بالجيش لاني ود عساكر
*ولكن تخفيفا لملل انتظار نتائج المفاوضات
*طبعا تعلمجية الكديت هم صولات معاش
*والتحية والاحترام لمعلمنا الصول محمد علي الشايقي وعمنا صول الطيب
*المهم
*قال ليك في طابور كديت
*الصول قال كلك ارفع كراعك اليمين زاوية قائمة
*قام الصول جا عاين للطابور بالسايد الشمال عشان يشوف كل الارجل الشمال علي الارض
*لقي واحد رافع كراعو الشمال
*في ناس شتر بالطبيعة
*الارجل الشمال كلها علي الارض الا واحده
*الصول قال
*ده منو الرافع كرعينو الاتنين ده
*لذا اوصي تجمع قوي الحرية يكونوا دقيقين ومايرفعوا كرعينهم الاتنين
*نكتة تانية
*قال ليك في واحد من معسكرات الخدمة الوطنية
*التعلمجي جمع الدفعة في طابور الساعة اتنين صباحا
*ماعندو اي حاجة
*بس هفت ليهو يشغلهم طابور
*اييينتباه
*كلك خلي بالك
*لما تكون واقف انتباه ماتتكلم كلو كلو
*وماتتحرك لو ادوك طلقة
*مفهوم؟
*الطابور كلو سكت سااااي
*طبعا واقفين انتباه
*التعلمجي قال ليهم
*صفا
*ايييينتباه
*طابور صفا
*ايييينتباه
*فيكم زول من القضارف؟
*الجماعه سكتوا سااااي
*واقفين اينتباه عاد
*مافيكم زول من القضارف؟
*طيب فيكم زول شاف القضارف؟
*صمت رهيب
*ماواقفين اينتباه
*طيب فيكم ووب بعرف زول من القضارف؟
*زول رد مافي
*طيب فيكم زول سمع بالقضارف؟
*زول رد مافي
*عمك خلاهم واقفين اينتباه ومشي نام
*يردوا وووب
*يسكتوا وووب
*عشان كده ياناس التجمع كان جابوا ليكم سيرة القضارف معناها دايرين يشغلوكم طابور
*كان سمعتوا سيرة القضارف
*قوموا لثورتكم يرحمكم الله
*المهم
*من نكات الجيش
*نحكي نكته حصلت في الجيش التشادي
*قالوا جات برقية لي معسكر بتقول في والد مجند اسمو عدنان اتوفي
*قالوا للصول كلم عدنان براحة
*الصول جمع الطابور وقال ليهم
*الابوهو حي خطوة للامام مارش
*الجماعة طلعوا الخطوة ومعاهم عدنان طبعا
*الصول قال ليهو عدنان انت ارجع
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*فيكم زول من القضارف؟
*طيب فيكم زول بعرف زول من القضارف؟
*طيب فيكم زول شاف القضارف؟
*طيب فيكم زول سمع بالقضارف؟؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال نحمد الله لا شفنا لاسمعنا لامشينا القضارف
والي لقاء
سلك
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