أين هي ؟!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> وسؤالنا هذا لعبد الحي يوسف..

> ثم من خلفه من يسمون أنفسهم (تيار نصرة الشريعة)..

> أين هي هذه الشريعة التي تتباكون عليها إلى حد ذرف دموع التماسيح؟..

> ومفردة تماسيح هذه يمكن أن تُقرأ على سبيل المجاز أو الحقيقة..

> أو بالأحرى أين (كانت) طوال سنوات الإنقاذ الثلاثين؟..

> وأين كنتم أنتم؟..إن كنتم تتفقون معنا على أنها ليست بشريعة ولا يحزنون..

> أما إن كنتم ترون أنها الشريعة الحقة فإننا نبرأ منها إلى الله..

> فالله لم يأمرنا بسرقة المال العام..ثم التحلل منه بسهولة سحب شعرة من العجين..

> اللهم إلا إن كان عبد الحي لا يرى بأساً دينياً في هذا المسلك..

> ولم يأمرنا الله بالكذب على الناس..إن وُلينا عليهم..

> وعبد الحي شاهدٌ على مثل هذا الكذب..من لدن انقلاب الإنقاذ وإلى آخر لحظاته..

> إلى لحظة إعلان البشير تركه المؤتمر الوطني..

> ثم العودة لترؤس اجتماع مكتبه القيادي..وكل براءة أطفال الدنيا بعينيه..

> فهل هذا كذبٌ في نظر عبد الحي، أم لديه تفسيرٌ له؟..

> ولم يأمرنا بقتل الناس في أموالٍ تخصهم؛ لم يسرقوها..ولم ينهبوها..ولم (يجنبوها)..

> أم كان عبد الحي طفلاً وقتذاك يا ترى، يلعب في الشوارع؟..

> وقت أن أعدم نظام الشريعة التي يتحسر عليها الآن مجدي..وجرجس..و آخرين..

> فإن كان طفلاً حينها ألم يبلغ الحلم وقت مجازر سبتمبر؟..

> لقد سكت كغيره من علماء السلطان..والساكت عن الحق شيطانٌ أخرس..

> سكت عن قتل نحو مائتي نفسٍ بريئة..في يومين فقط..

> أليس زوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس (واحدة) بغير حق يا عبد الحي؟..

> أم إن الدين الذي نعرفه هذا بخلاف الذي تعرفونه أنتم؟..

> ولا تقل لي إنك كنت تعترض..ومعك محمد عبد الكريم..وبقية إخوة (النصرة)..

> فمثل هذا التعدي على شرع الله يقتضي ما هو أكثر من ذلك..

> يقتضي مسيرة هادرة..غاضبة..منددة..متوعدة؛ مثل التي شهدناها منكم..

> نفسي يا عبد الحي.. أعرف أين هي هذه الشريعة..

> وأين كانت طيلة ثلاثين عاماً..هي عمر النظام الذي – في نظركم – يحكم بالشريعة..

> وأين كنتم أنتم حين كان كل ما يخالف شريعة الله هو السائد..

> حتى المصارف التي قيل أنهم أسلموها (طلعت) ربوية..باعتراف البشير نفسه..

> نعم.. لقد اعترف بذلك أواخر أيامه في لحظة (صدق) نادرة..

> فلماذا لم نسمع منكم تنديداً بهذا الربا (الرسمي) إلى درجة الخروج في تظاهرة؟..

> بل لماذا لم نسمع منكم اعتراضاً على ظاهرة الحصانة؟..

> هل حصانات المسؤولين من الشريعة؟..يا أيها الصارخ في الشوارع بالشريعة؟..

> ما من وجهٍ واحد من أوجه الشريعة تم تطبيقه يا عبد الحي..

> بل الشواهد كافة تثبت أن كل ما يسيئ إلى الشريعة هذه، كان هو المعمول به..

> حتى الأقوال؛ بما حوت من طعان..ولعان..وفُحشٍ..وبذاءة..

> أم إن شريعة الإسلام – في فهمك يا عبد الحي – هي محض هتاف بشعاراتها؟..

> فإن هتفت غُفر لك – من ثم – ما تقدم من ذنبك..وما تأخر..

> ولو كان نهباً.. وكذباً.. وقتلاً.. وتخزيناً لملايين العملات الحرة بخزائن البيوت؟..

> يا عبد الحي: أهذا هو الدين الذي تتباكون عليه؟..

> إذن..لكم (دينكم) !!.