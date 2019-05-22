شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ ما يحدث بشارع القصر جنوب من محطة الغالي وحتى الميناء البري غير مسبوق .

@ ثوار وكندكات في سن الزهور ينظفون الشارع ويلونه بالدهان .

@ اطنان من الاتربه والاوساخ تخرج يومياً والشارع بات في احسن حال .

@ الماره يتجاوبون مع الثوار والكندكات بالمال عبر الكراتين المخصصه للدعم .

@ صوره كنا نسمع عنها في كوريا واليابان ولم نتوقعها حتى في الاحلام .

@ شباب السجانه ، الديم ، الامتداد ، العشره و الصحافات اكد لنا ان الثوره ليست في تغير الحكم فقط بل في تغيير الانسان نفسه .

@ الشباب الذي اراد نظام الانقاذ حبسه في شارع النيل ومحلات الشيشه .

@ طوبى لكم شباب بلادي وحبات عرقكم تختلط بتراب الوطن .

⬇ جاء في الانباء ان مجموعه من اعضاء برلمان الانقاذ ابدت رفضها لمشاركة الاحزب في ادارة المرحله الانتقاليه !!

@ في برلمان الانقاذ لم نشهد بمن يواجه الانقاذ غير برطم الذي دخل في مواجهه حتى مع قوش .

@ من غير برطم واجه الانقاذ يا هولاء !!

@ الراي عندي ان البقيه واجهه اخري من واجهات المؤتمر .

@ الاحزاب التي واجهت الانقاذ وظل منسوبيه في سجونه لثلاث عقود من حقها المشاركه في سلطة الانتقال بل هي اللاعب الرئيس .

⬇ في السعوديه تجمع فلول النظام تحت لافته اتحاد الجاليات !!

@ قيادات لجنة دعم ترشيح البشير ل (2020) لبسو لباس الثوار وزعموا انهم جاليه المنطقه الغربيه بعد ان التقوا قيادة المجلس العسكري !!

@ من هو ابراهيم بحاري ومن هو محمد المنير ومحمد حموده ؟

@ من هو حاتم سر الختم وهواري و نورالدين ؟؟

@ قريباً نكتب بالتفاصيل نكتب عن زبانية العهد اللئيم .



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كانت هذه تفاصيل خبر شــباب الثــوار والجاسوس الجبان.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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