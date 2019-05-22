هل المجلس إحدى أدواتها؟.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لنفهم الأهداف الظاهرة والمستترة لتمترس المجلس العسكري وإصراره على الاستحواذ على صلاحيات وسلطات أكبر في المجلس السيادي، لا بد أن ننفض الغبار الذي ران على المشهد بكثرة (اللت والعجن) والتناقضات، ولكي نفهم لا بد ان نزيل الغبش الذي يهدف إلى تعكير صفو الثورة وسرقتها وابتلاعها.. ولنفهم لا بد من تبسيط القضية التي تبدو الآن معقدة وهي ليست كذلك…

القضية باختصار شديد وبشكل مجرد من كل الرتوش أن هناك ثورة شعبية سلمية جداً اندلعت في (19) ديسمبر الماضي، هذه الثورة السلمية جداً لها مطالب واهداف محددة جداً.. وهذه الثورة السلمية ذاتها وثقت في الجيش ويممت وجهها نحوه، وتحصنت بقيادته العامة مطالبة الجيش بالانحياز لمطالبها وأهدافها.

والجيش أعلن انحازه لأهداف الثورة ومطالبها.. لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟..!!!

فهل أنحاز الجيش لاهداف الثورة ومطالبها؟ ام انه ماطل وتلكأ على نحو أثار الشكوك والاتهامات؟

للثورة مطالب واضحة ومحددة ابرزها تسليم السلطة لحكومة مدنية، والقبض على رموز النظام المندحر وتقديمهم للمحاكمة كما يحدث الآن في الجزائر، لكن للأسف فلا سلم السلطة للمدنيين ولا قبض على رموز النظام المخلوع وقدمهم للمحاكمة، بل تساهل معهم للدرجة التي تسمح للبعض بالهروب، ولم يعد خافياً ان المجلس العسكري الآن يشتري الوقت ويماطل في تسليم السلطة للقوى المدنية، ويسعى في نفس الوقت للهيمنة على المجلس السيادي، وكل ذلك يصب في مصلحة الدولة العميقة التي يُثار ان المجلس العسكري نفسه إحدى أدواتها القوية.

ورغم أن المجلس العسكري يدرك أن الثورة سلمية ولم تتحول إلى العنف قط، وأن الثوار ليسوا مسلحين أصلاً وليس لديهم سوى سلميتهم هذه، ومع ذلك شكك بيان البرهان في سلميتها، والمجلس يعلم المستفيدين من اجواء القتل والدماء، ويعلم الذين يسعون إلى استدراج الثوار للعنف وضرب الجيش والدعم السريع والثوار بعضهم ببعض… والمجلس كذلك يعلم من الذي يمتلك السلاح والكتائب، وسبق له أن قتل المتظاهرين السلميين، ومن الذي حاول تفريق المعتصمين بقوة السلاح في محيط القيادة قبل السقوط وبعده.. كل ذلك المجلس يعلمه، ومع ذلك يتحدث عن انحراف لخط الثورة السلمي وكأنه يمهد لقمعها بقوة السلاح، فإن فعل فهو وكتائب الظل سواء.. اللهم هذا قسمي في ما أملك…

نبضة أخيرة:

ضع نفسك في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.