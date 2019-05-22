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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أوضحت صحيفة اليوم التالي الصادر اليوم”الأربعاء” أنّ عبد الرحمن الخضر رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني المحلول ووالي الخرطوم الأسبق موجود في السودان ولم يغادر البلاد.
وأشارت الصحيفة بحسب مصادرها إلى أنّ الخضر استنكر الأنباء التي راجت مؤخرًا عن مغادرته السودان إلى تركيا.
ونقلت المصادر بحسب الصحيفة عن الخضر: ليس لديّ ما يجعلني أهرب مثلما روجت الأسافير، ومستعد للمحاسبة والمحاكمة متى ما توافر المناح الذي يحقق العدالة، أنجزت عملي وأديت واجبي بما يرضي الله و”الماسك عليّ حاجة يقدما وأنا جاهز”.
وبحسب ذات المصادر للصحيفة فإنّ الخضر أعرب عن أسفه للمحاكمات السياسية التي ينصبها البعض لقيادات الحكومة السابقة، داعيًا الجميع لتوخي الصدق في توجههم نحو المحاسبة يما يرضي الله وبعيدًا عن تصفية الحسابات وفش الغبينة السياسية.
ومضت المصادر إلى أنّ الحزب اختار قيادة كاملة بديلة حدّدت خياراتها بعدم التصعيد والمساهمة في الاستقرار، خوفًا من الانفلات والفوضى والتركيز على البناء التنظيمي ما لم تستجد أمور تهدد الثوابت التي يدعو لها الحزب.
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