5 مواقف مارست فيها أمريكا البلطجة ضد هواوي Huawei

قررت الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح شركة هواوي Huawei مهلة لمدة ثلاثة أشهر للحصول على احتياجاتها من الشركات الأمريكية قبل تفعيل قرار وقف تعامل الشركات الأمريكية مع هواوي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت الخميس الماضي إدراج هواوي Huawei و68 شركة تابعة لها في قائمة كيانات مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابعة لوزارة التجارة لمنعها من الحصول على مكونات وقطع غيار من شركات تابعة للولايات المتحدة بدون ترخيص.

وقالت هواوي Huawei إنها تتعرض للتآمر بسبب اتهامات بالتجسس، أو اضطرارها للتجسس على المستهلكين والشركات الأمريكية من الحكومة الصينية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تمارس فيها الولايات المتحدة الضغوط على شركة هواوي Huawei، ولكن هناك عدة سوابق لبلطجة مارستها أمريكا على هواوي، ومنها:

1- اتهام هواوي Huawei بالتعامل مع إيران في الخفاء

قالت أمريكا قبل شهرين أن هواوى حاولت التستر على أعمالها مع إيران منتهكة العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على البلاد.

2- اتهام هواوي Huawei بسرقة أسرار T-Mobile

Advertisements

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية شركة هواوي Huawei في يناير الماضي بسرقة الأسرار التجارية من T-Mobile، وأدينت هواوي في المحكمة المدنية بسرقة أجزاء من روبوت شركة Tappy الذي يستخدم لاختبار الهواتف الذكية، وغرمت بمبلغ 5 ملايين دولار.

3- اتهامات أمريكية بتلقي هواوي تمويلا من الأمن الصيني

إتهمت المخابرات الأمريكية في يناير الماضي شركة هواوي Huawei بتلقي تمويل من لجنة الأمن الوطني الصينية وجيش التحرير الشعبي الصيني وشبكة المخابرات الحكومية الصينية.

4- اتهامها بالتجسس لصالح الصين:

بررت الولايات المتحدة الأمريكية سوء علاقتها مع شركة هواوي بوجود دلائل لديها على تجسس الشركة الصينية هواوي لحساب الحكومة الصينية من خلال شبكاتها المنتشرة حول العالم، ولكن هواوي نفت ذلك وطالبت بدليل، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تعلن عن دليل حتى الآن بالرغم من مرور أشهر على ذلك.

5- اتهامات باستغلال Huawei لغسيل الأموال

شملت سلسلة إتهامات التي اتهمت بها هواوي Huawei من الحكومة الأمريكية، استغلال الشركة لاسمها للعمل في غسيل الأموال، ولم تكشف الإدارة الأمريكية عن دليلها على ذلك، ولكنها وعدت بالكشف عنه لحكومات حلفائها.