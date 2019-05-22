المدرعات الروسية الخفيفة تغير عيار مدافعها

وقال إن وزارة الدفاع الروسية من جانبها اهتمت بهذا الأمر وانضمت إلى الدراسة. وأوضح، كوتشكين، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية أن غالبية المدرعات الخفيفة الروسية المتوفرة في حوزة الجيش الروسي مثل عربات المشاة القتالية (بي إم بي) وناقلات الأفراد المدرعة (بي تي إر) تستخدم حاليا المدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم.
فيما أشار الخبير إلى أن الانتقال إلى عيار جديد سيحتاج إلى رصد أموال باهظة لتحديث المدرعات الروسية.
وأعاد إلى الأذهان أن مسألة إعادة تسليح المدرعات بمدفع جديد كانت قد طرحت في وقت سابق عندما دار الحديث عن تصميم منظومة "بايكال" الذاتية الحركة المزودة بمدفع عيار 57 ملم وذلك على أساس مدفع " إس – 60" السوفيتي الصنع.
ويعتقد بعض الخبراء أن الانتقال من عيار 30 إلى 57 ملم يمكن أن يغير الوضع في سوق المدرعات العالمية لصالح روسيا.
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