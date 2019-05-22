الحرب التجارية الأمريكية الصينية تطال شركة الأخيرة للدرونات

فقد اتهمت السلطات الأمريكية تلك الشركة بتجسس أجهزتها على أصحاب الدرونات، كما اتهمت في وقت سابق شركة "هواوي" الصينية المصنعة للهواتف الذكية.
وأفادت شركة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن تقرير صادر عن وزارة الداخلية الأمريكية بأن الدرونات الصينية الصنع، لديها إمكانات تقنية لإرسال معلومات شخصية عن صاحب الدرون إلى الشركة المصنعة. أما الأخيرة فبإمكانها إطلاع السلطات الصينية على تلك المعلومات.
ولم يذكر التقرير اسم تلك الشركة الصينية. لكن الخبراء يقولون إن المقصود بالأمر هو شركة " DJI " التي احتلت 80% من سوق الدرونات في الولايات المتحدة وكندا وخاصة تلك التي تستخدم لنقل البضائع.
وتخشى" سي إن إن" من عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على الشركة كخطوة جديدة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
أما فيما يتعلق بشركة " DJI " فإن نشاطها سيكون مهددا، لارتباطها التام بالسوقين الأمريكية والكندية، خلافا لشركة "هواوي" الصينية التي تطرح منتجاتها في العالم بأسره.
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