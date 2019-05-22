فصائل المقاومة الفلسطينية ترفض "مؤتمر البحرين"

رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية، استضافة البحرين، للورشة الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أن المشاريع الاقتصادية، لن تحجب وجه "صفقة القرن" الخبيث.

واعتبرت في مؤتمر صحافي أن القضية الفلسطينية، سياسية بحتة، وحقوق وطنية غير قابلة للمساومة والبيع، وبالتالي فإن المشاريع الاقتصادية والوعود الخيالية، لن تحجب الوجه الخبيث الذي تحمله "صفقة القرن" والتي تمثل منحا خطيرا لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت الفصائل رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أن التطبيع يمثل خيانة للقضية، وطعنة غادرة لتضحيات الشعب الفلسطيني.

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية شعوب الأمتين العربية والإسلامية، وعلى رأسها الشعب البحريني الشقيق، إلى نبذ المطبعين والتبرؤ منهم ودعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني.

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وأكدت الفصائل على وحدة الشعب الفلسطيني، واستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، لمواجهة "صفقة القرن" وتحقيق أهداف الفلسطينيين بالحرية والعودة والحياة الكريمة، داعية السلطة الفلسطينية إلى الالتزام بقضايا الإجماع الوطني، عبر وقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل)، والتبرؤ من حقبة أوسلو، والانحياز إلى خيار المقاومة، ومواجهة "صفقة القرن".

وفي السياق ذاته، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى التقدم بمشروع قرار إلى القمتين العربية والإسلامية، بمقاطعة القمة الاقتصادية في البحرين، داعية كذلك، إلى الشروع في تنفيذ قرارات مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من شهر يونيو المقبل، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية".