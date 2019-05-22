جلسة مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك

انطلقت في عاصمة قرغيزستان مدينة بشكيك، اليوم الأربعاء، جلسة مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. ويمثل الوفد الروسي في هذه الجلسة وزير الخارجية سيرغي لافروف. وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق أن هذه الجلسة ستتمحور حول مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي. وجرى صباح اليوم لقاء جماعي لوزراء خارجية بلدان المنظمة مع رئيس قرغيزستان سوورونباي جينبيكوف. Advertisements وتترأس قرغيزستان هذا العام منظمة شنغهاي للتعاون. وستستضيف بشكيك في 13 و14 يونيو القادم قمة لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة. وتم تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان. وعام 2017 انضمت الهند وباكستان إليها أيضا. وتعتبر أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا دولا مراقبة في المنظمة، بينما تعد أذربيجان وأرمينيا وكامبوديا والنيبال وتركيا وسريلانكا دولا شركاء للمنظمة.

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