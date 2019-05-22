تعرف على حقيقة تحطم كأس الدوري الإنجليزي الممتاز

نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو يكشف حقيقة تحطم كأس الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تتويجه بلقبه.

ويظهر الفيديو، نجمي السيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والبلجيكي كيفين دي بروين مع كأس البريميرليغ، يلتقطان الصور التذكارية في مقر النادي مع مجموعة من مشجعي الفريق الأزرق، ممن صادف يوم عيد ميلادهم مع يوم تتويج السيتي باللقب هذا الموسم.

وأثناء احتفال مجموعة مشجعين مع أغويرو وبروين، وهما يحملان الكأس ويرقصان به، سقطت الكأس منهما من أعلى الشرفة وتحطمت بشكل كامل، وسط ذهول المشجعين.

وأبدى نجما السيتي أسفهما وانسحبا من الشرفة، قبل أن يعودا ومعهما كأس جديدة، ليعترفا للمشجعين بأن الكأس المكسورة زائفة وأنها مجرد مزحة، وأن الكأس التي بين أيديهم هي الأصلية.