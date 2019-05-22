ويظهر الفيديو، نجمي السيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والبلجيكي كيفين دي بروين مع كأس البريميرليغ، يلتقطان الصور التذكارية في مقر النادي مع مجموعة من مشجعي الفريق الأزرق، ممن صادف يوم عيد ميلادهم مع يوم تتويج السيتي باللقب هذا الموسم.
وأثناء احتفال مجموعة مشجعين مع أغويرو وبروين، وهما يحملان الكأس ويرقصان به، سقطت الكأس منهما من أعلى الشرفة وتحطمت بشكل كامل، وسط ذهول المشجعين.
وأبدى نجما السيتي أسفهما وانسحبا من الشرفة، قبل أن يعودا ومعهما كأس جديدة، ليعترفا للمشجعين بأن الكأس المكسورة زائفة وأنها مجرد مزحة، وأن الكأس التي بين أيديهم هي الأصلية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حقيقة تحطم كأس الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.