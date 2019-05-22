وفي مزاد علني في مدينة نيويورك تم اعتبار الحاسوب بمثابة قطعة فنية؛ حيث وصل أعلى سعر مقترح لشرائه حتى الآن إلى مليون و130 ألف دولار ولكن على من يشتريه أن يعلم أن استخدامه ممنوعًا داخل الولايات المتحدة مما يُشكل من خطر أمني.
وبحسب التقارير الإعلامية ذاتها فأن الحاسوب من نوع سامسونغ إن سي 10؛ حيث تصل سعته إلى 14 جيغابايت أما حجمه فيبلغ 10.2 بوصات وهو غير متصل بالانترنت حتى لا ينتقل محتواه الخطير إلى الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا الحاسوب كبد العالم خسائر 95 مليار دولار.. وثمنه أصبح خرافيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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