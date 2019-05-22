"رونالدو" الجديد يشعل الصراع بين برشلونة ومان سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي، يتصارعان على ضم رونالدو الجديد جواو فيليكس، لاعب بنفيكا البرتغالي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة سبورت، إن برشلونة يرغب في ضم جواو فيليكس في الصيف المقبل لكن مانشستر سيتي يزاحمه على الصفقة بقوة.

وتابعت الصحيفة أن مانشستر سيتي يتقدم في سباق ضم جواو فيليكس الملقب بكريستيانو رونالدو الجديد على برشلونة وصاحب الـ19 عاما قد يكون قريب من فريق بيب جوارديولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جواو يملك 120 مليون يورو، كشرط جزائي في عقده مع بنفيكا الذي يرغب في بقائه وتمديد عقده في الفترة المقبلة.