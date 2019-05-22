ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى منذ ديسمبرولكن بأقل من توقعات المحللين، وذلك تزامناً مع زيادة أسعار الطاقة وتذاكر الطيران.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنحو 2.1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، مقابل زيادة 1.9 بالمئة في مارس السابق له.
وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سيتسارع عند 2.2 بالمئة.
وأوضحت البيانات أن أسعار النقل إلى جانب الطاقة كانت السبب الرئيسي في تسارع التضخم، وذلك بالتزامن مع عيد الفصح.
وفي سياق منفصل، كشفت البيانات الاقتصادية أن أسعار المنتجين داخل المملكة المتحدة زادت بنسبة 2.1 بالمئة في أبريل، وهي وتيرة أقل من المسجلة في مارس عند 2.2 بالمئة.
وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.2675 دولار.
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