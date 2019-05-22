ألمانيا تتهم امرأة بالانتماء لـ"داعش" ومحاولة بيع حزام انتحاري عبر الانترنت

قال ممثلو الادعاء، إنهم رفعوا تهمًا ضد امرأة ألمانية متهمة بالانتماء لـ"داعش" ومحاولة بيع حزام انتحاري عبر الإنترنت.

وأضاف ممثلو الادعاء الاتحاديين، اليوم الأربعاء، أن دريا أو.، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي لم يتم ذكر اسمها الأخير لأسباب تتعلق بالخصوصية، غادرت ألمانيا في فبراير 2014 متجهة إلى سوريا حيث تزوجت من مقاتل داعشي.

وأوضحوا، في بيان، أنها عاشت في الأراضي التي يسيطر عليها داعش، وتعيش حرة طليقة في المباني التي فر فيها السكان. وهي متهمة بتلقي تدريب على استخدام الأسلحة الآلية وامتلاك حزام انتحاري، حاولت بيعه عبر خدمة مراسلة عبر الإنترنت.