“حماية المستهلك” تُطالب “العسكري” بإيقاف “مافيا الأدوية”

ووصفت الجمعية بحسب الأمين العام وممثلها في الجمعية الدورية الحالية للمجلس القومي للأدوية والسموم ياسر ميرغني في حديثه حسب(باج نيوز) اجتماع المجلس والمحدد له اليوم لمناقشة متطلبات التسجيل وأداء اللجان الفنية وصفته بغير القانوني.

وقال ميرغني إن القرار يُمثل تأييداً “لمافيا الأدوية”، ونبه إلى أنها هي من تدير وزارة الصحة حالياً، وأشار إلى أنها تريد الاستفادة من غياب وزير الصحة والمسؤول الأول عن مجلس الأدوية بحسب القانون.

وكشف عن إقامة المجلس لـ (5) اجتماعات لمناقشة أمور فنية تمت إجازتها منذ العام الماضي ما يُمثل مخالفة واضحة للقانون الذي ينص على إقامة (3) اجتماعات سنوية للمجلس.

واعتذر الأمين العام للجمعية بصفته ممثلاً للمستهلكين عن المشاركة في اجتماع المجلس السابق، إضافة للاجتماع المزمع إقامته اليوم نسبة لعدم قانونيته. السوداني