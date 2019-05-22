“حماية المستهلك” تُطالب “العسكري” بإيقاف “مافيا الأدوية”

وقال ميرغني إن القرار يُمثل تأييداً “لمافيا الأدوية”، ونبه إلى أنها هي من تدير وزارة الصحة حالياً، وأشار إلى أنها تريد الاستفادة من غياب وزير الصحة والمسؤول الأول عن مجلس الأدوية بحسب القانون.
وكشف عن إقامة المجلس لـ (5) اجتماعات لمناقشة أمور فنية تمت إجازتها منذ العام الماضي ما يُمثل مخالفة واضحة للقانون الذي ينص على إقامة (3) اجتماعات سنوية للمجلس.
واعتذر الأمين العام للجمعية بصفته ممثلاً للمستهلكين عن المشاركة في اجتماع المجلس السابق، إضافة للاجتماع المزمع إقامته اليوم نسبة لعدم قانونيته. السوداني
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