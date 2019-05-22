تحالف جديد لـ“المستقلين” يعتزم تسليم مُرشحين للمجلس العسكري

دشن نحو “500” مستقلاً أمس كيان جديد باسم “التحالف السوداني للمستقلين”، يشمل ثمانية نواب مستقلين في البرلمان السابق ونواب من المجالس التشريعية الولائية السابقة وآخرين. وقال رئيس اللجنة التمهيدية للتحالف مبارك النور في مؤتمر صحفي، إن التحالف سيُقدم طلباً اليوم للقاء المجلس العسكري لتقديم رؤيتهم حول الراهن السياسي وسبل الحل، وأوضح أن رؤيتهم تتلخص في إدارة حكم البلاد في الفترة الانتقالية لمستقلين فقط وإبعاد الأحزاب من الحكم لأنها متشاكسة. وقال النور إنهم سيسلمون المجلس العسكري قائمة بأسماء المستقلين المرشحين لإدارة الفترة الانتقالية في كل مستويات الحكم.

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