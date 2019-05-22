حميدتي: الزول اللي يضرب يمشي بيتهم طوالي.. حواء السودان والدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو: “الزول اللي يضرب يمشي بيتهم طوالي.. حواء السودان والدة”، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً اليوم 22 مايو 2019م) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ضم وكلاء الوزارات الاتحادية والأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم .

وقد أشعل تعليق حميدتي الذي قصد دعوة تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير إلى الإضراب العام وسائل التواصل الاجتماعي، التي يرى كثير من روادها في هذا التعليق تحدياً لإرادة الشارع السوداني، الذي يحاول الحفاظ على مكتسبات ثورته.

وأكد حميدتي أهمية إعلاء قيم الوطنية ومصلحة الوطن والشفافية والعدل والصدق في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين واستدامة الاستقرار والسلام وتحسين معاش الناس.

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وأوضح الفريق أول محمد حمدان دقلو أهمية الفترة الانتقالية في إرساء الديمقراطية الحقيقية والتوافق والتراضي بين مختلف مكونات المجتمع السوداني، مبشراً بتوقيع اتفاق قريب بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. .

وأشار إلى دور القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الاخرى في إنجاح الثورة، مبيناً ضرورة إنفاذ القانون على الجميع وتكثيف الجهود لإعادة الثقة للجهاز المصرفي.

وثمن دور الوكلاء في تسيير الأعمال والمهام في الوزارات، ودعا إلى أهمية الانضباط في العمل.