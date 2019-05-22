ضبط أسلحة متنوعة شمالي الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت قوات الدعم السريع من ضبط مجموعة متنوعة من الأسلحة بمنطقة بحري شمالي الخرطوم، ونجح تيم من مداهمة وكر الأسلحة وإلقاء القبض على المتهمين، وتحريز السلاح المضبوط وتسليمه للجهات العدلية تمهيداً لتقديمهم لمحاكمات عادلة.

وأوضحت إدارة الإعلام الإلكتروني لقوات الدعم السريع في تعميم صحفي، أن القوات تمكنت من ضبط الأسلحة بعد توافر معلومات لدى استخبارات الدعم السريع.

ودأبت قوات الدعم السريع على القيام بعدد من العمليات النوعية، في إطار قيامها بدورها الوقائي والإسناد للقوات الأخرى في تحقيق الأمن عبر منع الجرائم.

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وسبق وأن ضبطت خلية كانت تخطط لأعمال تخريبية بضاحية الطائف بالخرطوم، قبل أسبوعين.

شبكة الشروق