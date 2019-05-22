اعتداء على خط ناقل للمياه بالخرطوم من قبل مجهولين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن تعرض الخط الناقل للمياه من محطة الـ52 المنارة المتجه إلى محلية أم بدة شمال ودار السلام، إلى اعتداء من قبل مجهولين أسفر عن سرقة بلف التحكم الرئيسي للخط.

وأبان مدير مياه محلية أم بدة م. إسماعيل عبدالرحمن، أن الهيئة أعادت تركيب بلف جديد بعد سرقة الأول، ولكنه تعرض للسرقة للمرة الثانية.

وأفاد عبدالرحمن أن تكرار السرقة سيعرض الخط الناقل لإشكالات ستؤدي إلى توقفه.

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وأوضح أن الهيئة لا تمتلك احتياطياً من نوع هذه البلوفة، مناشداً المواطنين في المنطقة بمراقبة الخط لضمان استمرار إمداد المياه.

ودعا عبدالرحمن المواطنين ضرورة التبليغ الفوري على من يقفون وراء هذه السرقات.

الشروق