كن منصفا واصدق مع نفسك استاذ النور.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في عموده بصحيفة الانتباهة كتب رئيس التحرير الاستاذ النور احمد النور عن التوتر الذي يلف منطقة الشرق الأوسط ونبرة التهديدات العالية جدا من الإدارة الأمريكية لإيران والتحدي الذي ظلت إيران تقابل به هذا التهديد المتواصل .

بعنوان لمن تقرع طبول الحرب تناول الاستاذ النور يوم الجمعة ١٧ مايو هذا الموضوع وكان في تحليله وقراءته للاحداث متجنيا على إيران أو لنقل – تلطيفا للعبارة – غير منصف ولم يكن قلمه محايدا ، ويبدو أن الرجل قد دفعه انتماؤه للإخوان المسلمين الى رؤية كل امر تقوم به إيران قبيحا ولاينفك عن المؤامرة ، وأني للإخوان المسلمين أن يتحملوا صمود إيران ونجاحاتها وهي التي أفشلت مع حلفائها مشروعهم التآمري لكسر إرادة سوريا واخراجها من محور المقاومة وفشلوا فأصبحوا يرون في إيران العائق الأكبر أمام تحقيق طموحاتهم ، أو ربما ينظر الاستاذ النور وبعض جماعته الى إيران بعين الحنق وهي تصمد وتواجه المخاطر وتحقق النجاحات في كل الأصعدة على العكس من نظام حكمهم البائد في السودان الذي كان مسبة وشوه صورة الدين وأصبح أضحوكة ومحطا لسخرية الكثيرين ، أو تحضر أمامهم تجربة النهضة في تونس التي تفشل في الحفاظ على ما أرادت وتضطر لتغيير جلدها وتبيع مبادءها، أو في خيبة املهم من النموذج التركي الذي ينظر إليه الكثيرون منهم كخصم على مشروعهم الحضاري .

الاستاذ النور كتب مقاله ربما مدفوعا بما قلنا أعلاه أو بضيق الأفق والرؤية المشوشة ، وعموما سنقف مع فقرة واحدة من مقاله في ما يرتبط بشكل مباشر بإيران ونعلق عليها بقدر الإمكان.

قال الاستاذ النور :

على إيران أن تدرك أن الوصفة الوحيدة لبقائها في المنطقة هي الكفّ عن التدخل في الساحات العربية المشتعلة، والتوقف عن إذكاء الحروب والصراعات التي تلبس لبوساً طائفياً، وهي في جوهرها خلاف سياسي، ورغبة في التوسع تلبسه طهران لباس المذهب.

وتقول لاستاذنا الحبيب النور :

قولك أن إيران تتدخل في المنطقة العربية المشتعلة وكأنه حقيقة مسلمة كلام يعوزه الدليل إذ لم يثبت ابدا أن إيران تدخلت في المنطقة بداعي المذهبية ولناخذ لبنان مثالا اذ لم يقل أحد بشكل واضح مستدل عليه ان الإيرانيين يتدخلون في تفاصيل الشأن اللبناني الداخلي لكنهم وبناء على فكرهم ومعتقدهم يؤمنون بشكل الارتباط الذي ارتضوه ورأوا فيه ارتباطا دينبا ثم ان هذا الارتباط هو الذي أخرج إسرائيل من الشريط الحدودي المحتل وهو الذي أنجز التحرير في العام ٢٠٠٠ كما أنه الذي أسهم بشكل مباشر في تنمية قدرات حزب الله وصنع منه مانعا لإسرائيل من تهديد لبنان بعد أن فرض حزب الله الردع كسبب أساسي مما يجعل العدو يحسب ألف مرة لاي فكرة تراوده لضرب لبنان ، وهذا العز والفخر الذي يمثله حزب الله انما كان بتشجيع وتأييد ودعم من إيران التي يراها النور تتدخل في شؤون المنطقة مذهبيا وطائفيا ، وليت الكل يتدخلون مثل تدخل الإيرانيين إذن لاصبحت بلداننا قوة لايستهان بها .

وليس من الإنصاف في شيء مطلقا استاذنا النور قولك أن إيران تلبس رغبتها في التوسع لبوس المذهب بتحويلها الصراع من سياسي الى طائفي وهي بذلك تذكي أتون الحروب في المنطقة ونسألك الم تستمع الى أدبيات قادة إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية الى الان ؟ ألم يطرح الامام الخميني والسيد الخامنئي مشروع الوحدة الإسلامية ؟ ألم يدعو حزب الله الذي تتهمونه بالمشروع الطائفي الى نبذ الطائفية ؟ ألم تقدم إيران (الشيعية) الدعم المطلق والغير محدود الى المقاومة الفلسطينية (السنية) ولم تسع يوما الى التأثير على المقاومين وتغييرهم مذهبيا ؟ ألم تعمد إيران الى دعم ومساندة مسلمي البوسنة والهرسك وقاتل واستشهد في صفوفهم مجاهدون شيعة وهذه المنطقة ليست شيعية بالاتفاق ؟ وهذه الحرب في سوريا وتآمر الخليجيين (السنة) وتركيا (السنية) مع إسرائيل وامريكا الغير مسلمتين اصلا وهل كانت الحكومة السورية وهي تتلقى الدعم والعون من إيران هل كانت شيعية ؟ هل الرئيس السوري وجيشه وحكومته وشعبه شيعة ؟ وماقيل أعلاه يمكن أن يقال بوضوح عن الأوضاع في العراق والبحرين واليمن ، ولن تستطيع اثبات قولك مطلقا فانت تعلم أن الصراع سياسي بحت فلماذا تعمي على الحقيقة وتقول ما انت تعلم أنه غير صحيح ؟ أهذا هو الإنصاف ؟ اصدق مع نفسك واعترف بخطئك اكرم لك استاذنا النور.