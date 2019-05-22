“الصاروخ” يفوز بأفضل هدف بالبريميرليغ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاز هدف لاعب كريستال بالاس، أندروس تاونسيند، في مرمى مانشستر سيتي بجائزة كارلينغ لتسجيله أفضل هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019، وذلك خلال المباراة التي انتهت بفوز كريستال بالاس 3-2. وسجل تاونسيد البالغ 27 عاماً هدفه في مرمى حامل لقب البريميرليغ (مانشستر سيتي) بملعب الاتحاد. وسجل جناح كريستال بالاس الهدف بتصويبة صاروخية سددها بقدمه اليسرى والكرة في الهواء على مسافة نحو ثلاثين متراً، فسكنت مباشرة “المقص” الأيسر لمرمى سيتي، والجميع بمن فيهم الحارس يشاهدها بذهول. وأنهى كريستال بالاس الدوري في المركز 12 برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الوحيد الذي هزم حامل اللقب بملعبه.

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