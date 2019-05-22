بعد مغادرته الخرطوم…الزلفاني يشكو المريخ بسبب سبعه أشهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فتح التونسي، يامن الزلفاني، مدرب المريخ، والذي غادر العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الإثنين، الباب أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

وقال الزلفاني، في تصريحات : “التقيت مساء اليوم الإثنين، نائب رئيس المريخ، محمد جعفر قريش بمنزله، وتم التفاهم حول وضعي”.

وأضاف “عقدي الحالي مع المريخ سينتهي بعد عدة أيام، وسأكون بعدها منفتحًا على دراسة كل العروض المقدمة لي من أندية أخرى، والتي كنت قد جمدتها للتركيز مع المريخ”.

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لكنه شدد على أن المريخ ستكون له الأولوية، إذا تلقى اتصالات جادة من مسؤوليه للتجديد.

وتابع “لن أنكر أبدا أن المريخ صنعني، وقد قضيت به موسمًا حافلاً، وجيدا من حيث النجاحات، وعشت مع جماهيره الأفراح والأحزان”.

وحول شائعات أن تأخر مرتباته من قبل المريخ، كان سببًا في مغادرته المفاجئة للسودان، قال: “ظللت أقوم بواجباتي مع المريخ بكل إحترافية، لكن لدى متأخرات لمدة 7 أشهر، وتحملت خلالها ظروف المريخ”.

يذكر أن يامن الزلفاني كان قد تعاقد مع المريخ في 20 يونيو/حزيران 2019، لمدة عام.