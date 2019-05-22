بماذا تجيب هذه المرة يا كباشي؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الفريق شمس الدين كباشي وقع في شر اعماله إذ للمرة الثانية يكتشف الناس أن سيادته يكذب ويتحرى الكذب فقد تابع الكثيرون قوله يومها أن الرئيس المخلوع وشقيقيه عبد الله والعباس محتجزون في كوبر بل زاد أنهم في المجلس العسكري الانتقالي لايمانعون في زيارة البعض للسجن والتأكد من ذلك وما هي إلا أيام فإذا بالأخبار ترد أن العباس قد سافر الى تركيا ليتساءل الناس عن كيفية هروبه من السجن ومن الذي تواطأ معه وسهل له الخروج من المعتقل ثم السفر للخارج وفي خضم هذه التساؤلات تأتي تصريحات إدارة السجون أن العباس لم يكن موقوفا عندهم اصلا ليهرب وهنا التفت الناس الى الفريق كباشي الذي سبق وأكد أن العباس في كوبر ولكن كباشي لم يتحرج من شيء وهو يعتذر بان المعلومات لم تكن دقيقة في الموضوع وهو يظن أن هذا الاعتذار الفج يكفي لكنه بهذا الكلام إنما يثبت أنه كان يكذب وأنه لا مصداقية له والناس معذورة ان لم تصدقه بعد الان .

وبعد الحديث عن العباس وسجنه وهروبه جاء الحديث هذه المرة عن الفريق صلاح قوش الذي تقول الاخبار أنه يتجول مابين مصر وامريكا والإمارات وربما السعودية فقد قالت صحيفة اليوم التالي الصادرة يوم الاثنين إنّ قوش توجه من العاصمة الأمريكية واشنطن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة سرية لأمريكا أمتدت يومين، قابل فيها مسؤولين رفيعي المستوى من وكالة المخابرات الأمريكية “CIA”، قدّم فيها شرحًا وافيًا لمجريات المشهد السوداني وتعقيداته وقراءاته له.

وبحسب الصحيفة فإنّ قوش توجه من أمريكا إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي بنفس الطائرة الخاصة التي أقلته من الخرطوم، برفقة عدد من كبار ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

ونحن نقرأ هذا الخبر نسال الفريق كباشي عن قوله السابق وامام الإعلام ان قوش قيد الإقامة الجبرية وهاهو الرجل يتجول حرا طليقا بين عواصم الشرق والغرب فبماذا ياترى تجيب هذه المرة يا كباشي ؟.