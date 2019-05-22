الحكم السوداني وليد محمد يشارك في إدارة نهائي الكونفدرالية بالقاهرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن حكام مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية، الذي يقام الأحد المقبل، بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب

واختار الاتحاد الافريقي الحكم الإثيوبي باملاك تسيما لإدارة المباراة، التي ستنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

ويعاون الحكم الإثيوبي كل من زكالي زويس من جنوب والحاج ماليك سامبا من والحكم الرابع هو التونسي صادق السالمي.

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بينما سيتولى تقنية “الفار” الحكم الزامبي جيناوي سكازوي ومعه جيربا كامارا من ووليد أحمد من السودان.

وحقق نهضة بركان الفوز ذهابًا بهدف دون رد أمس الأحد، سجله مهاجمه الكونغولي لابا كودجو في الدقيقة 94 من المباراة