عااجل…تحديد موعد إنطلاقة الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن رئيس الاتحاد العام لكرة القدم كمال شداد ان اتحاد الكرة سوف يصدر برمجة مباريات الدوري الممتاز لمرحلتي النخبة والتحدي. وسوف تكون انطلاقة المنافسة في العاشر من يونيو القادم. وان المنافسة من دورة واحدة.

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