منظمة “أوبك ” تدرس تأجيل إجتماع يونيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفاد مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بأن المنظمة، و”أوبك +” تدرسان إمكانية تأجيل اجتماعات يونيو إلى بداية يوليو، جاء ذلك حسبما ذكر مصدر داخل “أوبك” لوكالة “سبوتنيك”، مشيراً إلى أنه لم يتم حل المسألة بشكل نهائي.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” “من الممكن تأجيل الاجتماع حتى بداية يوليو”.

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ورداً على سؤال حول ما إذا كان الحديث يدور حول اجتماع “أوبك” واجتماع جميع الدول المشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط “أوبك +”، قال المصدر “كلا، الاجتماعان يمكن تأجيلهما”.

وانتهى اجتماع لجنة المتابعة الوزارية “أوبك +”، الأحد، في مدينة جدة السعودية، دون توصيات محددة بشأن مصير صفقة خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من هذا العام، لكن البيان الختامي ذكر أن المنظمة ستواصل التعاون.

وكان من المقرر أن تجرى في يونيو بالعاصمة النمساوية فيينا، اجتماعات وزارية لدول “أوبك” و”أوبك +”، حيث ستقرر الدول الآفاق المستقبلية للصفقة.