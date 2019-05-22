منتحل شخصية الرئيس البشير يبعث للحسناء لوشي (ردي عليّ أنا ما قادر أتنفس)..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بحساب ناشط على فيسبوك يحمل اسم الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن أحمد البشير.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد لاحظ عدد كبير من الناشطين أن منتحل شخصية الرئيس المخلوع ظل متواجداً على صفحات نشطاء بارزون وحريص على تسجيل تعليقاته في كل الأمور باسم عمر حسن أحمد البشير.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن نجمة قناة الهلال لوشي من ضمن أبرز النجمات اللاتي لفتن أنظار صاحب الحساب “الوهمي” كما أطلق عليه, وظل المنتحل متواجد بصورة طبيعية في تدوينات حسناء الإعلام السوداني.

هذا الأمر لفت انتباه لوشي التي كشفت عن تلقيها رسائل من هذا الشخص على شاكلة (ردي في الخاص يا لوشي ما قادر أتنفس) رد نجمة قناة الهلال جاء في تدوينة كتبتها تستشير من خلالها معجبيها, حيث كتبت تدوينة قالت فيها: (بشة حيموت أرد عليهو ولا لا؟).