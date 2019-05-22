الشرطة توقف أحد منسوبيها (صوّر) جواز سفر معتز موسى والناجي عبدالله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوقفت السُّلطات المُختصة، أحد منسوبيها والذي قام بتصوير الصفحة الأولى لجواز سفر رئيس الوزراء الأسبق معتز موسى، والناجي عبد الله، والتي تناولتها وسائط التواصل الاجتماعي أمس (الإثنين) ،مَقرونةً بشائعات، اعتبرتها وزارة الداخلية شائعات ضارة.

وكانت رئاسة الشرطة شرعت في إجراء تحقيق عاجل لتوضيح ظروف وملابسات الواقعة، وقد أسفر التحقيق عن تحديد المسؤولية والشخص الذي قام بتصوير الصفحة الأولى من الجوازين، وسيتم تقديمه للمحاسبة القانونية .

وأكدت رئاسة قوات الشرطة ، في تعميمٍ للمكتب الصحفي للشرطة اليوم (الثلاثاء) أن أمن الوثائق والمستندات وأسرار المواطنين في أيدي أمينة ولا مجال للمساس بها أو سوء استخدامها .

وأوضح التعميم أنّ التصوير انحصر في الصفحة الأولى فقط، ولم يحدث تسريبٌ أو اختراقٌ لقاعدة البيانات الرئيسية التي تتم حمايتها بجدارٍ مُحكم.

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