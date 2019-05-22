منظمات طوعية.. كسوة العيد في مقر الاعتصام

أكد عدد من القائمين على أمر المنظمات الطوعية والتي تحرص على تقديم فرحة وكسوة العيد للأسر المتعففة بأن هذا العام يجئ الاحتفال بتوزيعها من داخل مقر الاعتصام بالقيادة العامة، وسيتم توزيعها لأشقاء المعتصمين والثوار الذين كان لهم الدور الفاعل في التخلص من النظام البائد.

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وأكد (أحمد) أحد أفراد منظمة ناشطة في المجال الطوعي حسب صحيفة آخر لحظة، إن لديهم إحصاءات ودراسات عن بعض المعتصمين بالقيادة، وهم من أسر متعففة وخرجوا حتى يشاركوا في الوصول إلى حكم مدني يقود البلاد إلى بر الأمان، وأضاف أن هؤلاء هم المستهدفون، كما أنه سيكون لديهم مندوب في القيادة، يقوم بتسجيل اسم كل من رغب في الحصول على كسوة العيد، خاصة وأنها بذلك تكون ذهبت لمستحقيها، إلا أنه عاد وأكد بأن هناك بعض الأحياء المستهدفة كمدينة الفتح 1 و2 بأم درمان، وبعض القرى بمحلية شرق النيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)