نشرة الظهيرة.. العصيان على الأبواب.. وتهديد لهؤلاء

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.

بوادر عصيان مدنى بعد تعثر مفاوضات المجلس السيادى

أكد المجلس العسكرى الحاكم فى السودان، وتحالف قوى الاحتجاج، أن مفاوضات، مساء أمس، حول تشكيلة مجلس سيادى يدير شئون البلاد انتهت دون التوصل إلى اتفاق، لكنها ستتواصل. وقال الطرفان فى بيان مشترك، اليوم: «لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادى بين المدنيين والعسكريين»، وأضاف البيان: «نعمل من أجل الوصول إلى اتفاق عاجل ومرضٍ يلبى طموحات الشعب السودانى، ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة».

وكان المجلس العسكرى وقوى الاحتجاج استأنفا المفاوضات حول تشكيل مجلس سيادى يدير البلاد، أمس، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التى ستتولى رئاسته. وأعلنت قوى «الحرية والتغيير» فى بيان، اليوم، أن المجلس العسكرى «يضع عربة المجلس السيادى أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير».

واعتبرت القوى المعارضة أن المجلس العسكرى الانتقالى يتمسّك بشرط أن يكون المجلس السيادى برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرة أنه لا يفى شرط التغيير، ولا يعبر عن أهداف الثورة. ولوّحت قوى التغيير بالعصيان المدنى والإضراب السياسى، وأوضحت أن الترتيبات ستستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر، ودعت كل الجهات والمكونات التى لم تكتمل اتصالاتها مع قيادات الإضراب فى القطاعات المهنية والحرفية والخدمية إلى الاستعداد.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، بدء استعداداته لتنفيذ العصيان المدنى والإضراب السياسى العام بالبلاد، إثر تعثر المفاوضات.

التغيير تتمسك بموقفها ووقفات قبيل العصيان

في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، بعد أن اصطدمت بقضية المجلس السيادي ونسب التمثيل فيه ورئاسته، أفادت وكالة الأنباء الألمانية مساء الثلاثاء بأن قوى الحرية والتغيير قدمت مقترحا جديدا للتفاوض، يتمثل بمجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية. وأشارت إلى أن المجلس العسكري طلب مهلة 48 ساعة لدراسة المقترح والرد عليه.

في المقابل، رد تجمع المهنيين السودانيين في بيان الأربعاء على تلك الأنباء، مؤكداً أنه متمسك بمطالبه، وأن ما وصفع بـ"بث الإشاعات المغرضة هدفه إثارة البلبلة وشق وحدة الجماهير."

Advertisements

وأوضح أن كل ما أشيع من شائعات حول موقف تفاوضي، غير صحيح ويتنافى مع بنود إعلان الحرية والتغيير.

إلى ذلك، شهدت مناطق عدة في السودان، مساء الثلاثاء، وقفات احتجاجية شاركت فيها عدة قطاعات مهنية، بحسب ما أكد تجمع المهنيين السودانيين على حسابه الرسمي على تويتر.

وكانت قوى الحرية والتغيير اعتبرت، الثلاثاء، أن المجلس العسكري "لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه".

تهديد من حميدتي لمن يضرب عن العمل.. ماذا قال؟

هدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، بفصل أي شخص يضرب عن العمل، بعد دعوة قوى الحرية والتغيير إلى الاستعداد للعصيان المدني، عقب تعثر المفاوضات الخاصة بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقوى الحرية والتغيير هي تحالف من مجموعات معارضة تقود الاحتجاجات الشعبية في السودان منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي، أبرزها تجمع المهنيين السودانيين.

وقال حميدتي في تصريحات مصورة "أي شخص يضرب فليذهب الى بيته فورا".

وأثارت تصريحات حميدتي ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت حركة "قرفنا" الشبابية على حسابها في تويتر إن تهديدات حميدتي لن تثنيهم عن تنفيذ الإضراب.

