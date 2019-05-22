وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن الميليشيات الحوثية عاودت القصف بكثافة فى اتجاهات عدة بالحديدة؛ غداة تصعيد واسع باتجاه المقاومة المشتركة، والعمالقة فى الأحياء المحررة، وشارعى صنعاء، والخمسين بمدينة الحديدة، وفى الجبلية، وحيس، والجاح.
وقالت مصادر يمنية إن " الميليشيات جددت قصف مواقع العمالقة شرق مديرية الدريهمى بعشرات القذائف المدفعية، حيث أطلقت عناصرها المتمركزة وسط أحياء المدينة التى تتخذها الميليشيات منطلقا لعمليات القصف على مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة، قذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية فى مديريتى الدريهمى وحيس بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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