موسكو تدعو إلى عدم تأزيم الوضع في منطقة الخليج كما تفعل واشنطن

ودعا ريابكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إلى عدم "تأزيم الوضع في منطقة الخليج، كما تفعل الولايات المتحدة وبعض حلفائها.
وأكد أن الخطوات الأخيرة، التي قامت بها إيران لا تتناقض مع الاتفاق النووي، مضيفا أن الوقت قد حان لعقد لجنة مشتركة وبحث جملة المسائل المتراكمة.
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