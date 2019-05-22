خبراء الأرصاد الجوية: شبكات "5G " تؤثر سلبا على توقعات الطقس

قال رئيس الإدارة الأمريكية لدراسات المحيط والغلاف الجوي، نيل جيكوبس، إن الانتشار الواسع لشبكات "5G" فائقة السرعة يؤثر سلبا على دقة توقعات الطقس في الولايات المتحدة.

وحسب خبير الأرصاد الجوية فإن التشويش الناجم عن استخدام شبكات "5G" يخفض من دقة توقعات الطقس بنسبة 30% ويعيدها إلى مستوى ثمانينات القرن الماضي.

وحذر، نيل جيكوبس، سكان المناطق الساحلية من عدم كفاية الوقت الذي يحتاجونه للتصدي للإعصار. زد على ذلك فإن خبراء الأرصاد الجوية قد يخطئوا في رسم مسار الإعصار في زحفه نحو الشاطئ بسبب تلقي معلومات غير دقيقة.

وتقدم جيكوبس بهذا الإعلان في جلسة لجنة الكونغرس الأمريكي بشأن بيع مجال ترددات 24 غيغاهرتس لمشغلي الاتصال اللاسلكي وذلك في مزاد علني طرحته اللجنة الفيدرالية الأمريكية لشؤون الاتصالات.

ويكمن جوهر المشكلة في أن بخار الماء المتصاعد فوق البحر يبث إشارات ضعيفة إلى الجو بتردد قدره 23.8 غيغاهرتس. ويقترب هذا التردد من موجات أجهزة شبكات " 5G ".

وقال الخبير في جامعة ويسكونسن الأمريكية ، جوردان غيرت، إن حل المشكلة هو التخفيض من قدرة أجهزة الشبكات كيلا تعيق مستشعرات الأقمار الصناعية.