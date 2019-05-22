وحسب خبير الأرصاد الجوية فإن التشويش الناجم عن استخدام شبكات "5G" يخفض من دقة توقعات الطقس بنسبة 30% ويعيدها إلى مستوى ثمانينات القرن الماضي.
وحذر، نيل جيكوبس، سكان المناطق الساحلية من عدم كفاية الوقت الذي يحتاجونه للتصدي للإعصار. زد على ذلك فإن خبراء الأرصاد الجوية قد يخطئوا في رسم مسار الإعصار في زحفه نحو الشاطئ بسبب تلقي معلومات غير دقيقة.
وتقدم جيكوبس بهذا الإعلان في جلسة لجنة الكونغرس الأمريكي بشأن بيع مجال ترددات 24 غيغاهرتس لمشغلي الاتصال اللاسلكي وذلك في مزاد علني طرحته اللجنة الفيدرالية الأمريكية لشؤون الاتصالات.
ويكمن جوهر المشكلة في أن بخار الماء المتصاعد فوق البحر يبث إشارات ضعيفة إلى الجو بتردد قدره 23.8 غيغاهرتس. ويقترب هذا التردد من موجات أجهزة شبكات " 5G ".
وقال الخبير في جامعة ويسكونسن الأمريكية ، جوردان غيرت، إن حل المشكلة هو التخفيض من قدرة أجهزة الشبكات كيلا تعيق مستشعرات الأقمار الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء الأرصاد الجوية: شبكات "5G " تؤثر سلبا على توقعات الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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