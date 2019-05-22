وقال في تصريح صحفي: "وقعنا الاتفاقية مع روسيا، ولدينا علاقات ممتازة، ونقول: صفقة إس-400 تمت".
وأكد خلوصي أن تركيا أرسلت عسكريين إلى روسيا للتدرب على استعمال منظومة "إس-400"، مشيرا إلى أن التدريبات قد بدأت.
كذلك أكدت أنقرة في وقت سابق، أنها لن تتراجع على صفقة "إس- 400"، وأنها ستتسلم الدفعة الأولى من هذه المنظومة في شهر يوليو المقبل.
وتطالب الولايات المتحدة تركيا باستمرار بالتخلي عن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وتهدد بحرمان أنقرة من الحصول على المقاتلة "إف-35".
وأمهلت واشنطن أنقرة فترة لا تتجاوز أسبوعين، كي تتخلى عن شراء منظومات "إس-400" الروسية، وفق ما أوردت قناة CNBC نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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