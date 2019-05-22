تهديد من حميدتي لمن يضرب عن العمل.. ماذا قال؟

وقوى الحرية والتغيير هي تحالف من مجموعات معارضة تقود الاحتجاجات الشعبية في السودان منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي، أبرزها تجمع المهنيين السودانيين.
وقال حميدتي في تصريحات مصورة "أي شخص يضرب فليذهب الى بيته فورا".
وأثارت تصريحات حميدتي ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت حركة "قرفنا" الشبابية على حسابها في تويتر إن تهديدات حميدتي لن تثنيهم عن تنفيذ الإضراب:
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد قال إن "إصرار المجلس العسكري على رئاسة المجلس السيادي (أحد الهياكل السلطة الانتقالية الثلاث) لا يفي بشرط التغيير، ولن يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة".
وأعلن التجمع عن ترتيبات تجري من أجل تحديد موعد "للعصيان المدني والإضراب السياسي العام كوسيلة ضغط لتسليم السلطة إلى المدنيين".
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