مصرع المتهم الأول في احداث الحمر والكبابيش الدامية بولايتي شمال وغرب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة عن مصرع المتهم الأول في احداث الحمر والكبابيش التى حدثت قبل عامين بولايتي شمال وغرب كردفان .

وافادت المصادران المتهم محيميد حسين ادم لقى مصرعه في ظروف غامضة عقب هروبه من حراسات الدعم السريع بشمبات

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وفي مارس 2018 قالت السلطات الامنية ان قوات الدعم السريع ألقت علي الحدود الليبية القبض علي المتهم الرئيسي في الأحداث الدامية التي وقعت بين قبيلتي الحمر والكبابيش العام الماضي بولايتي شمال وغرب كردفان والمتهم محميد وانه تم تسليمه للشرطة وشرعت النيابة العامة في التحري معه وفق متابعات موقعنا .

وفي ابريل 2017 أعلنت ولايتا شمال وغرب كردفان إصدار مرسوم مؤقت بأمر طوارئ بالولايتين لمدة شهر، يمنع الاحتشاد وحمل السلاح في المنطقة المحددة، وذلك على خلفية القتال الذي دار بين قبيلتي الحمر والكبابيش، وأدى إلى سقوط 51 قتيلاً و28 جريحاً.

وايامها ارجعت السلطات الاحداث الدامية الى وجود تنظيم بمحلية سودري، يقوده محمد حسين محيميد وآخر في محلية النهود يقوده التجاني حامد كدي، جعلا الاقتتال ثأرياً، مما أدى إلى سقوط العدد الكبير من القتلى.