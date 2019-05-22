الأصم يؤكد استعدادهم وجاهزيتهم لاستخدام خيار سلاح الإضراب والعصيان المدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد عضو وفد التفاوض بقوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم استعدادهم وجاهزيتهم لاستخدام خيار سلاح الإضراب والعصيان المدني حال عدم وصولهم مع المجلس العسكري لاتفاق بشأن تسليم السلطة لحكومة مدنية.

وقال الأصم في تصريحات لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ جميع الخيارات أمامهم متاحة، وعزا تعثر المفاوضات لتمسك الطرف الثاني برئاسة مجلس السيادة، بجانب تقليل نسبة المدنيين في المجلس وهي ذات المطالب التي رفعتها قوى الحرية والتغيير من اليوم الأول.

ولفت إلى استمرار المباحثات بينهم والمجلس العسكري عبر اللجنة الفنية المشتركة المكونة من الجانبين.

وأكّد استمرار الاعتصام ومواكب الحراك السلمي من خلال الاستمرار في وضع جداول زمنية للعمل الجماهيري