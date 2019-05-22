محامي سوداكال يفتح ملف عودته لرئاسة المريخ بتسليم قرار المحكمة للوزارة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان محامي سوداكال قام بفتح ملف عودة الرئيس المبعد الى رئاسة المريخ من جديد بعد ان سلم الوزارة قرار المحكمة القاضي باعادة سوداكال الذي رفضه اليسع بقرار سياسي فردي ورفض تنفيذ حكم المحكمة في حين ان سوداكال هدد باللجوء الى الفيفا في حالة عدم تنفيذ قرار المحكمة كمواطن يتمع بحقوقه الدستورية وتفيد متابعات كفرووتر ان سوداكال كان قد استأنف ضد قرار اليسع الصديق ووالي الخرطوم السابق بتعيين مجلس ادارة برئاسة ودالشيخ للاتحاد السوداني والذي رفضه شداد واعتبر تعيين ودالشيخ عضوا وليس رئيسا مما فتح الباب امام عودة سوداكال مجددا وكشف محامي سوداكال انه الآن بصدد الجلوس مع مجلس المريخ وابلاغه بالمستجدات بخصوص الاسئناف المقدم ضد قرار اليسع وتطيل رئاسة ودالشيخ المادة السابقة الاتحاد السوداني يؤكد شرعية مجلس المريخ المقالة القادمة الأصم يؤكد استعدادهم وجاهزيتهم لاستخدام خيار سلاح الإضراب والعصيان المدني

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