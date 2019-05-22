الاتحاد السوداني يؤكد شرعية مجلس المريخ

الخليج 365 : اكد الاتحاد السوداني لكرة القدم شرعية مجلس المريخ المنتخب بقيادة محمد جعفر قريش نائبا للرئيس وبين الاتحاد عب لجنته القانونية ان ابتعاد الاعضاء المضافين للمجلس المنتخب لا يعني شيئا وانه في الاصل وافق على مطالب المجلس بتوسيع مواعين المشاركة وكشف جلال في حديثه للصحيفة ان امر التعيين شأن داخلي وان المجلس الحالي شرعيا بقيادة العناصر السابقة ولا زال يتمتع بحقوقه حتى نهاية مدته

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