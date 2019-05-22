تقلص مساحات قطن الشركات التعاقدية بهيئة الرهد بنسبة (50%)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف علي حويري، المزارع بمشروع الرهد الزراعي القسم الأول، عن تقلُّص مساحات الشركات التعاقُدية لزراعة محصول القطن بمشروع الرهد الزراعي في هذا المُوسم بنسبة (50%). وقال لـ (السوداني)، إنّ شركة السودان للأقطان قلّصت مساحتها بالقسم الأول من 25 ألف فدان إلى 11 ألف فدان, بينما قلّصت الشركة الصينية مساحتها من 10 آلاف فدان إلى 6 آلاف فدان, مُشيراً لعدم وضوح الرؤية لمساحات الشركات التّعاقُدية الأخرى حتى الآن, عازياً أسباب تَراجُع مساحات الشركات إلى انعدام الجَازولين وشُح السُّيولة وارتفاع مُدخلات الإنتاج, لافتاً لبداية التّحضيرات لزراعة محصول الفول السوداني، وقال حويري انّ هنالك صعوبة في التحضيرات، لجهة انعدام الجازولين حتى في السوق الأسود غير مُتوفّر، مُؤكِّداً توقُّف عمليات الري بسبب عدم صيانة الطلمبات, مُشيراً لارتفاع العمليات الزراعية, وأضاف أنّ سعر الطراد بلغ 250 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً, بينما بلغ سعر القلاع للفول السوداني 400 جنيه بدلاً من 250 جنيهاً, وبلغ سعر الخلخال 400 جنيه بدلاً من 250 جنيهاً, كاشفاً عن أنّ سعر جركانة الجازولين بلغ 600 – 700 جنيه بدلاً من 250 جنيهاً, مُؤكِّداً عدم بدء البنك الزراعي لعمليات التمويل، عازياً عدم البدء في التمويل وتوفُّر الجازولين لعدم تشكيل الحكومة حتى الآن.