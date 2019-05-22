مطالبة بتوفير الوقود للموسم الزراعي الصيفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دَعَا وكيل وزارة الزراعة والغابات المهندس بابكر عثمان محمد علي لأن تمر السيولة الى الزراعة عبر المشاريع، ووجه لدى اجتماعه بمُديري المَشاريع القَوميّة والإدارات ومُمثل البنك الزراعي ومُمثل وزارة الري للوقوف على تَحضيرات المُوسم ومَوقف انسياب المُدخلات في كل المشاريع والخُطة التأشيرية بتوجيه خطابٍ إلى وزارة الكهرباء لتأمين الكهرباء للقطاعات خلال الموسم الزراعي, مشيراً إلى ضرورة تحديد المطلوبات والاحتياجات للمشاريع المُستهدفة للتوسع في زراعة محصول القمح, مُؤكِّداً سير الموسم الصيفي وترتيبات الموسم الشتوي بشكلٍ جيدٍ.

وطالب مديرو المشاريع الزراعية بتوفير التّمويل قَبل وَقتٍ كَافٍ, مُشيرين إلى أنّ أهم المعوقات التي تُواجه المُوسم الزراعي الصيفي الحالي عدم توافر الجازولين بصورةٍ كافيةٍ، بجانب وجود مشاكل في قنوات الري. المادة السابقة أكثر من (173,8) مليار جنيه جباية زكاة الخرطوم في الربع الأول المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 22 مايو 2019م

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