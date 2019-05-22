أكثر من (173,8) مليار جنيه جباية زكاة الخرطوم في الربع الأول

الخليج 365 :

بَلغت إيرادات جباية الزكاة بولاية الخرطوم للربع الأول من العام 2019م أكثر من (173,8) مليار جنيه بنسبة أداء (113%) من الجباية بنسبة نمو (30%) للربع من العام السابق 2018م، ونسبة مساهمة 100% من إجمالي الجباية المُقدرة للعام.

وكشف تقرير ديوان زكاة الخرطوم للربع الأول 2019م، عن تحقيق المحليات كَافّة نسب نمو مُوجبة في الربع الأول للعام 2019م مُقارنةً بالربع الأول من العام السابق 2018م، حيث كانت أعلى نسبة نمو في محلية أم بدة 154% وأدنى نسبة نمو الشركات 19%.

وأوضح التقرير تحقيق الربط المُقدّر للربع في بعض الأوعية، حيث حقق وعاء الأنعام أعلى نسبة أداء بلغت 139%، فيما بلغت نسبة وعاء المهن الحُرّة كأدنى نسبة أداء 100%، وذكر التقرير أنّ وعاء عروض التجارة حقّق أعلى نسبة نمو عن الأداء للربع من العام السابق 2018م بلغت 46%، فيما حَقّقَ وعاء المُستغلات أدنى بنسبة نمو 32%.

كما حقّقت أم بدة أعلى نسبة أداء 254%، فيما حقّقت مَحلية كرري أدنى نسبة أداء، وأورد التقرير أنّ حصيلة محلية الخرطوم والشركات والقطاع المركزي (الأراضي) تمثل نسبة 71% من الجباية المُتحَصِّلة للربع الأول بالولاية، فيما تمثل باقي المحليات نسبة 29%.

وبحسب التقرير، فإنّ مُخَطّط الصّرف للمصارف الشرعية والدعم المركزي بلغ خلال الربع الأول من العام 2019 مبلغ (123,423,750) جنيهاً والصرف الفعلي أكثر من (53,2) مليار جنيه بنسبة أداء 43% لـ(170,461) أسرة، وأشار التقرير إلى أنّ هناك زيادة في الصرف بمقدار (5,082,380) جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق أي بنسبة نمو موجب في الصرف بمقدار (11%) وإنه خلال الفترة كان هناك دعم مقدر من الزكاة الاتحادي (الفقراء والغارمين)، حيث تم دعم مصرف الفقراء بمبلغ (8,300,000) جنيه.