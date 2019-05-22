وزارة الصناعة : توقف كلي للمصانع بسبب الكهرباء

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الخليج 365 :
كشف وكيل وزارة الصناعة عبد الرحمن عجب ، عن إلحاق أضرار وصفها بالجسيمة بالقطاع الصناعي جراء قطع التيار الكهربائي عن القطاع الصناعي ، من قبل وزارة الكهرباء ، بعد تحويل حصتها للمناطق السكنية .
وأكد الوكيل بحسب صحيفة آخر لحظة عن توقف عدد من المصانع عن العمل بصورة كلية ، في وقت أعلن عن ترتيبات جارية لاحتواء الأزمة قبل استفحالها ، مؤكداً مخاطبة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري ، بجانب وزارة النفط والغاز لتوفير كميات كبيرة من الوقود بدلاً عن الكهرباء حال تعذر الأزمة .
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