غارات جوية على تمركزات لقوات حفتر واشتباكات بأسلحة ثقيلة في طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، غارات جوية على تمركزات لقوات حفتر، فيما شهد جنوبي العاصمة طرابلس اشتباكات بأسلحة ثقيلة، بحسب متحدث عسكري ومراسل الأناضول.

وتتصدى قوات حكومة الوفاق، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، لهجوم لقوات قائد الجيش في الشرق الليبي، اللواء متقاعد خلفية حفتر، يستهدف السيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال المتحدث باسم قوات “الوفاق”، محمد قنونو، في بيان، إن الطيران الحربي نفذ 6 طلعات جوية، منها أربعة قتالية استهدفت تمركزات لقوات حفتر.

وأضاف أن الضربات الجوية استهدفت شحنة للذخائر والعتاد في مهبط غوط الريح بمدينة غريان.

ولم يصدر على الفور تعقيب من قوات حفتر بشأن ما أعلنه المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق.

وتمكنت قوات حفتر من دخول 4 مدن رئيسية، تمثل غلاف العاصمة، وهي: صبراتة، صرمان، غريان وترهونة، كما توغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس.

لكن تلك القوات تعرضت لانتكاسات عديدة، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن محور طريق المطار والخلة جنوبي طرابس شهد، الثلاثاء، اشتباكات بأسلحة الثقيلة دون إحراز تقدم من جانب أي طرف.

وأثار هجوم حفتر على طرابلس رفضا واستنكارا دوليين، كونه وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.